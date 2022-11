77,4 milliards FCFA pour renforcer l’armée béninoise en 2023

Le projet de budget, exercice 2023 du Ministère de la défense a été présenté à la Commission budgétaire de l’Assemblé nationale, jeudi 24 novembre 2022.

En hausse de 27,82% comparativement à l’année 2022, le projet de budget, exercice 2023 du Ministère de la défense nationale s’établit à 77.473.330.000 francs CFA.

Le budget de la défense nationale a connu un accroissement en raison des défis sécuritaires qui exigent un renforcement des capacités opérationnelles, l’optimisation du fonctionnement des services de la défense et le renforcement des liens Armée-Nation, a expliqué Fortunet Alain Nouatin, ministre en charge de la défense nationale, jeudi 24 novembre 2022, lors de la présentation des grands axes et actions prioritaires du projet de budget 2023 à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Les dépenses sont réparties ainsi que suit : 18.925.040.230 FCFA pour le renforcement des capacités des Forces Armées Béninoises (FAB) ; 4.017.496.330 FCFA pour le Personnel, soit un accroissement de 10,6% et 12.875.767.445 FCFA pour les dépenses ordinaires de fonctionnement.

En 2023, il est prévu entre autres des opérations de sécurisation, la maintenance des matériels de mobilité, le renforcement des équipements, la réhabilitation et la modernisation de la zone vie, la zone travail et celle technique.

Marc MENSAH

