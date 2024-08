6 postes ouverts à la SIRAT dans le cadre du projet BRIC

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) recherche dans le cadre de la mise en oeuvre des investissements municipaux du programme BRIC (Building Resilient and Inclusives Cities) dans les communes de Djougou, Lokossa et Aplahoué, trois (03) Technicien(ne) Supérieur en Génie Civil et trois (03) Assistant(e) en Passation de Marchés. Les dossiers de candidature sont à envoyer à l’adresse recrutement@sirat.bj au plus tard le vendredi 16 août 2024 à 12H00. Lire les détails...

