6 millions USD de la BM au Bénin pour la surveillance des maladies

La Banque mondiale à travers l’Association Internationale de Développement (AID), a accordé un financement de 18 millions de dollars US à deux pays de l’Afrique de l’Ouest et à l’OAS dont 6 millions de dollars au Bénin, 7 millions de dollars au Sénégal et 5 millions à l’OAS.

« Le financement supplémentaire aidera le Bénin, le Sénégal et l’Organisation ouest-africaine de la santé à mettre en œuvre des plans visant à améliorer les systèmes de surveillance et d’information et à renforcer les systèmes de laboratoire. Ces fonds permettront de renforcer les capacités pour favoriser la collaboration entre les pays et la coordination de la surveillance des maladies et de la préparation aux épidémies en Afrique de l’Ouest », a indiqué Buteina GERMAZI, directrice de l’intégration régionale de la Banque mondiale pour l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Le projet REDISSE financé par la Banque Mondiale vise à renforcer les capacités intersectorielles nationales pour une surveillance collaborative des maladies, la préparation et la réponse aux épidémies en Afrique de l’Ouest.

Le projet prend en compte 16 pays d’Afrique Occidentale et Centrale tels que l’Angola, le Bénin, le Sénégal, le Togo, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Sierra Leone et le Tchad.

Marc MENSAH

