6 journaux condamnés par l’ODEM

L’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) vient de condamner six (06) organes de presse écrite pour violation des dispositions du Code de déontologie.

Dans une décision en date du mercredi 22 décembre 2021, l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) a condamné Le Matinal, Le Béninois Libéré et Le Potentiel pour « violation des articles 2, 6, 8, 12, 15, 17 et 20 du Code de Déontologie de la presse béninoise ». Il est reproché aux organes mis en cause le traitement de l’information relative à une activité politique de l’ex-président de la République Tomas Boni Yayi. « L’ODEM constate que les auteurs desdits écrits, prétendant dénoncer des actes attentatoires à la quiétude, à la paix et à la cohésion sociale ont dérogé à la responsabilité sociale du journaliste (…). Remarque que les auteurs des différents articles de presse ont méconnu la démarche du contradictoire ; Constate aussi l’acharnement d’organe de presse pour ternir l’image de marque d’une personnalité de l’Etat ; Déplore le caractère injurieux, diffamatoire et excessif de ces productions journalistiques », a indiqué l’ODEM dans une décision signée de son président intérimaire René Adeniyi.

Si l’organe d’autorégulation des médias s’est autosaisi dans le cas de la condamnation des trois journaux cités, trois autres organes ont été condamnés suite à des plaintes. Il s’agit des plaintes de Mme Judith Glidja, Directrice Générale de la Poste du Bénin contre L’Evénement du Jour ; Nassiara et Soleil Bénin Info. L’ODEM a condamné ces journaux pour violation du Code de déontologie de la presse béninoise en ces articles 2 et 6. « L’ODEM remarque que : les articles sont construits sur la base d’affirmations gratuites sans preuve, une facilité à s’en prendre à la DG de façon cyclique et groupée, aucun effort de recoupement auprès des responsables de la Poste (…). Déplore par ailleurs le caractère injurieux et diffamatoire des écrits », indique la décision de condamnation.

LIRE LES DECISIONS

22 décembre 2021 par