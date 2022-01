6 extrémistes religieux tués, 2 policiers assassinés

*Déclaration officielle de la Police Républicaine suite aux évènements survenus à Monkpa dans la commune de Savalou*

Le Porte-parole de la Police Républicaine a animé un point de presse ce dimanche 30 janvier 2022 dans les locaux de la Direction Générale de la Police Républicaine. L’objectif de cette sortie est de faire le point sur les évènements malheureux survenus dans la localité de Kogandji sis à 3km de Monkpa, dans la commune de Savalou. Le Commandant Roger TAWES dresse un bilan faisant état de 02 policiers tués et de 06 morts parmi les fidèles de la secte dénommée AZZAEL AWOUIGNAN.

Dans sa déclaration, Roger TAWES rassure les populations de ce que la situation est relativement calme sur les lieux et que les recherches et les opérations de sécurisation des populations se sont intensifiées sur le terrain. Il invite par ailleurs, les populations au calme et à la sérénité.

