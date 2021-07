6 Béninois parmi les 100 lauréats de Young Leaders 2021

La liste des 100 lauréats de la promotion 2021 de Young Leaders, choisis parmi 3000 candidats africains et français âgés de 28 à 40 ans a été rendue publique, le 30 juin 2021. 6 Béninois sont sur la liste des lauréats.

Young Leaders est un programme initié par la French-African Foundation et qui permet aux lauréats âgés de 28 à 40 ans de développer leur leadership, échanger avec des acteurs de haut niveau du secteur public et privé, réfléchir sur des thématiques et faire des propositions.

Les leaders participent à deux séminaires organisés en France et au Sénégal.

25 des 100 lauréats choisis pour l’édition 2021 sont des ressortissants de pays africains. Le Nigéria a neuf candidats en lice, le Sénégal et le Bénin sont représentés chacun par six lauréats.

Les lauréats du Bénin sont en lice dans les domaines tels que sport, éducation, affaires publiques, médias et divertissement. Il s’agit de Pierrick Chabi, CEO of Wakatoon (éducation), de Maryse Lokossou, directrice de cabinet du président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) dans la catégorie affaires publiques, de Ahmed Taofik dans la catégorie sport, de Prudence Ogatcha dans la catégorie Média et divertissements, de Albéric Patinvoh, Managing director Willis Towers Watson basé à Abidjan en Côte-d’Ivoire et de Hubert Evariste Vieyra, Senior Portfolio Manager of the French Development Agency dans le domaine des services financiers.

Le programme Young Leaders a permis de former plusieurs jeunes.

M. M.

6 juillet 2021 par