55% de réalisation sur la Corniche Est de Cotonou

Le ministre des infrastructures et des transports était sur le chantier de construction de la Corniche Est de Cotonou, vendredi 10 juin 2022. Hervé Hehomey est allé s’enquérir du niveau d’évolution des travaux.



Les travaux d’aménagement et de bitumage de la Corniche Est de Cotonou sont déjà à 55% de taux de réalisation. C’est le constat fait par le ministre des infrastructures et des transports vendredi dernier lors de sa visite sur le terrain.

L’ouvrage est composé d’une chaussée, d’une piste cyclable, des zones de plaisance et des aménagements paysagers pour l’embellissement de la berge lagunaire.

Les travaux confortatifs suivant le ministre, feront de l’ouvrage une infrastructure digne de la Rupture.

Le chantier pour l’aménagement et le bitumage de la Corniche Est de Cotonou est composé de quatre sections. Il part de l’ancien pont devant l’immeuble Saint Charbel, longe la lagune, puis la plage jusqu’à l’hôtel PLM/Alédjo, sur une distance de 2,3 kilomètres.

Après la Corniche Est de Cotonou, Hervé Hêhomey s’est rendu sur l’échangeur de Godomey. Il a annoncé la réfection de la piste cyclable en état de dégradation.

12 juin 2022