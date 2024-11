53,4 milliards FCFA pour la décentralisation et la gouvernance locale

Face aux députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, ce mardi 26 novembre 2024, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a défendu le projet de budget gestion 2025 de son département ministériel. Raphaël AKOTEGNON sollicite une enveloppe de 53,4 milliards de francs CFA.

La gouvernance locale au Bénin coûtera la somme de 53 452 983 505 de francs CFA en 2025, chiffre légèrement en hausse de 3,42% par rapport à l’exercice en cours. Le ministre AKOTEGNON a défendu le projet de budget ce mardi 26 novembre 2024 à l’Assemblée nationale. Dans son exposé, il a décliné les grands projets du ministère pour l’année 2025, et relatifs entre autres, au renforcement de la déconcentration ; la promotion de l’économie locale et de l’intercommunalité ; la mise en œuvre du nouvel AOF des préfectures ; l’opérationnalisation du plan stratégique 2025-2029 du ministère ; l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre de la PONADEC 2024-2033 ; la dynamisation du dialogue de gestion au sein du ministère ; la poursuite de la formation des élus, des secrétaires exécutifs de mairie et autres cadres des Commune ; l’appui au développement des Communes ; l’opérationnalisation du Fonds d’Investissement communal ; et enfin, la construction du Centre de formation pour l’administration locale. Sur les 53,4 milliards sollicités pour l’année 2025, 30,9 milliards seront dégagés pour les dépenses ordinaires, et 22,5 CFA seront destinés pour les dépenses en capital. L’accroissement observé sur le budget s’explique par une amélioration des dépenses en capital, notamment les crédits du Fonds d’appui au développement des communes (FADeC) qui passent à 22, 4 milliards de francs CFA (41,78%), contre 15,8 milliards en 2024. Les dépenses du fonctionnement hors salaire ont aussi connu une légère augmentation de 0,29%, soit 81,6 millions de francs CFA.

Les ressources du FADeC, notamment les dépenses de fonctionnement et d’investissement selon les explications du ministre, sont passées de 38.809.211.685 de francs CFA en 2024, à 44.651.241.123 de francs CFA en 2025, soit une augmentation de 15,05%.

F. A. A.

