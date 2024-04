Les services des douanes béninoises des départements de l’Ouémé et du Plateau ont arraisonné plus de 5000 litres de sodabi (liqueur locale fabriquée à base de vin de palme) frelatée le vendredi 29 mars 2024. L’opération a été menée par l’unité de recette de Dja.

L’unité de recette de la douane béninoise de Dja, dans l’Ouémé et le Plateau vient de réaliser un exploit dans la lutte contre les produits impropres à la consommation. 5225 litres de sodabi contrefait ont été arraisonnés le vendredi 29 mars 2024. La camionnette transportant la liqueur de fabrication artisanale, et impropre à la consommation. La cargaison en provenance du Nigéria se rendait en direction du Bénin lorsqu’elle a été arraisonnée par les agents de l’unité de Dja.

La perquisition du véhicule a permis de retrouver à son bord, 33 bidons de 25 litres et 22 fûts de 200 litres, soit au total 5225 litres de sodabi.

Le receveur de l’unité de Dja, le colonel des douanes, Laurent GNANSSOUNOU assure que les investigations sont en cours pour démanteler tout le réseau.

F. A. A.

