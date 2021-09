50 personnes autorisées aux obsèques de Rosine Soglo

Le comité d’organisation des obsèques de l’ex première dame, Rosine Soglo était face à la presse ce mardi 07 septembre 2021. Au cours de la rencontre avec les médias, les membres dudit comité ont rappelé le programme des obsèques, et les conditions dans lesquelles les cérémonies vont se dérouler dans le contexte actuel de la Covid-19.

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays et conformément à la décision du gouvernement en Conseil des ministres mercredi 02 septembre dernier, les obsèques de l’ex première dame, Rosine Soglo vont se dérouler dans un cadre strictement familial.

Le comité d’organisation l’a fait savoir ce mardi au cours d’une conférence de presse. En dépit des restrictions qu’imposent la pandémie du Coronavirus, les populations pourront suivre via les médias et canaux digitaux, la cérémonie qui sera retransmise en direct.

Selon le porte-parole du comité d’organisation, à partir de ce mercredi 08 septembre, et ce, jusqu’au vendredi 10 (10h-19h, et une pause entre 13h et 15h), un livre de condoléances sera ouvert au siège de l’Association ‘’Vidolé’’ pour recueillir les condoléances et les hommages des personnes physiques et morales.

Jeudi et vendredi à partir de 19h, une veillée de prière avec animation folklorique sera organisée, et dans la limite de 50 personnes imposée par le gouvernement.

Le samedi 11 septembre, jour de l’inhumation, et suivant la volonté de la défunte, il y aura une cérémonie corps présent à 09h au siège de ‘’Vidolé’’, un recueillement à 10h suivi d’un office religieux après lequel l’inhumation va se dérouler dans un cadre « strictement » familial. Une animation folklorique est prévue à partir de 16h.

Pour toutes ces cérémonies, les populations sont invitées à rester chez elles, à s’unir d’intention, et à les suivre via les médias et canaux digitaux. Toutes les dispositions seront prises la retransmission, a rassuré le porte-parole du comité d’organisation.

