5 nouveaux Ambassadeurs accrédités au Bénin

Les ambassadeurs de Royaume-Uni, Zimbabwe, Mauritanie, Gambie et Bulgarie ont présenté, mercredi 29 juin 2022, les copies figurés de leurs lettres de créances au ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

Travailler au renforcement de la coopération entre le Bénin et leurs pays. C’est l’engagement pris par cinq nouveaux ambassadeurs à l’issue de leur audience avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, dans l’après-midi du mercredi 29 juin 2022.

Les cinq diplomates ont présenté au chef de la diplomatie béninoise les copies figurées de leurs lettres de créances.

Il s’agit de Yanko Vasilev Yordanov de la Bulgarie ; de Harriet Clare Thomson représentant le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord ; de Mohamadou Musa Njie de la Gambie ; de Sidi Cheikh Ould Ahmed Aïcha de la Mauritanie et de Maxwell Ranga du Zimbabwe.

