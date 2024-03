5 cambrioleurs arrêtés, des motos saisies

Un réseau de cambriolage et de recel de motocyclettes a été démantelé à Djougou dans le département de la Donga.

Les enquêtes ouvertes à la suite du cambriolage d’une boutique de motocyclettes dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 janvier 2024 à Taïfa, un quartier de la commune de Djougou , ont été fructueuses.

Deux (02) individus ont été interpellés et placés sous mandat de dépôt à l’issue de leur présentation au Procureur de la république près le Tribunal de première instance de 2ème classe de Djougou.

La police a arrêté deux autres cambrioleurs grâce au soutien du peloton de surveillance et d’appui (PSA) basée à Djougou. Les prévenus ont avoué appartenir au réseau de cambriolage et de recel de motocyclettes opérant dans le département. « La perquisition effectuée dans une maison au quartier Batoulou dans le 3ème arrondissement dont le propriétaire est en fuite, a permis de saisir six (06) autres motocyclettes de diverses marques d’origine douteuse », a renseigné un rapport de police en date du 14 mars.

Le principal receleur du réseau de cambriolage a été interpellé à N’dali le dimanche 10 mars 2024.

Lors du cambriolage survenu dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 janvier 2024 à Taïfa, six (06) motocyclettes neuves dont trois (03) HAOJUE, deux (02) WAVE et une (01) DAYANG ont été emportées.

