475 nouveaux cas enregistrés en 48h au Bénin

Les cas de contamination au Covid-19 sont à la hausse au Bénin après un moment d’accalmie.

Non au relâchement dans l’observance des mesures de prévention contre le coronavirus. Alors même qu’il n’y a presque eu plus de cas, les tendances sont à la hausse depuis quelques jours.

De sources concordantes, 478 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en deux jours au Bénin. Plus de 250 de ces cas positifs ont été enregistrés en une journée.

Selon le Bureau régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, le Bénin a enregistré 9065 cas confirmés et 113 décès de coronavirus à la date du 10 août 2021

Ces chiffres interpellent quant au relâchement dans l’observance des mesures barrières telles que port de masque, le lavage systématique des mains, distanciation sociale, etc.

Les populations sont appelées également à se rendre sur les différents sites dédiés à la vaccination contre la Covid-19. Selon le ministre béninois de la santé Benjamin Hounkpatin, la vaccination est une arme majeure pour se protéger contre le Covid-19.

M. MENSAH

11 août 2021 par