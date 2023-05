4 nouveaux postes électriques inaugurés

Le Secrétaire d’État à l’Énergie, Edouard Dahome a présidé, vendredi 26 mai 2023, au siège de CIM-BENIN à Sèmè-Podji, la cérémonie d’inauguration de quatre nouveaux postes électriques de grande capacité.

Inauguration de quatre nouveaux postes électriques. Il s’agit des sous - stations Ancien Pont, Croix-Rouge, Centrale Akpakpa et CIM-BENIN. Les quatre postes ont été réalisés dans le cadre du programme Millenium Challenge Account II, à travers la mise en œuvre du projet ‘’Distribution d’électricité’’. C’est l’un des quatre projets du programme financé par les États-Unis à hauteur de 391 millions de dollars US et le Bénin à hauteur de 31,6 millions de dollars US. Ces infrastructures contribueront à une augmentation de la capacité de transformation électrique de la ville de Cotonou et de la commune de Sèmè-Podji.

Le Coordonnateur national du MCA-Bénin 2, s’est réjoui de la concrétisation des différentes composantes du programme en 6 ans. Selon Gabriel Degbegni, les quatre postes électriques ont été équipés chacun de deux transformateurs de dernière génération, d’une capacité de 2×31,5 MVA (Croix-Rouge et CIM-BENIN) et 2×63 MVA pour le poste Ancien pont, et d’appareillages blindés 63Kv isolés au gaz SF6 pour la centrale d’Akpakpa.

A en croire le directeur résident du MCC au Bénin, Christopher Brougthon, le projet ‘’ Distribution d’électricité’’ a permis la construction et la réhabilitation de 19 sous-stations, de 878 km de lignes, l’installation de 205 transformateurs, la construction d’un centre national de contrôle de la distribution d’électricité et le soutien à la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques pour une capacité totale de 50 Mégawatts.

Dans son intervention, le Secrétaire d’État à l’Énergie a remercié le gouvernement américain pour les importantes réalisations dans le secteur de l’énergie au Bénin. L’objectif, poursuit-il est de « moderniser le réseau de distribution d’électricité afin de garantir une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable, tout en préservant l’environnement ».

28 mai 2023 par ,