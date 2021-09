4 nouveaux chefs promus à la mairie de Bohicon

Le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida, a procédé, lundi 13 septembre 2021, à la nomination de quatre nouveaux chefs services à la mairie.

Le Service du Développement Local et de Suivi des Projets et Programmes (SDLPP) de la mairie de Bohicon est désormais dirigé par Euphrem Amayo.

Le Service de la Comptabilité Matière (SCMa) et le Service des Prestations Spécialisées (SPS) sont sous la responsabilité respective de Hermine Aniwanou et de Josette Tossou,

Le nouveau Chef du Service de la Promotion de l’économie Locale et de la Valorisation des Innovations Endogènes (SPELVIE) est Jacques Ahouandjinou.

Ces quatre nouveaux Chefs services de la mairie de Bohicon ont été promus par décision en date du 13 septembre 2021 et signée du maire Rufino d’Almeida.

M. M.

13 septembre 2021 par