4 motos, 1 tricycle et autres objets volés découverts à Toffo

Un réseau de cambrioleurs a été démantelé, lundi 29 juillet 2024, à Toffo-Centre dans le département de l’Atlantique à la suite d’une enquête de police ouverte après un cambriolage à Klouékanmey dans le département du Couffo.

Les agents de police du commissariat de Toffo-Centre ont retrouvé, lundi 29 juillet 2024, au domicile d’un couturier à Houègbo Saint Luc, une moto de service de marque YAMAHA volée à Klouékanmey dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024.

La motocyclette retrouvée, un téléviseur LG 45 pouces, trois télécommandes et deux smartphones avaient été emportés lors du cambriolage de l’appartement d’un agent commercial à Klouèkamey. Le système de tracking installé sur la motocyclette a rendu possible sa localisation.

Les informations fournies par le couturier résidant à Houègbo ont permis à la police de localiser la maison du principal suspect. Celui-ci a pris la fuite.

Selon la Direction générale de la police, une perquisition a été effectuée au domicile du principal suspect en présence de son épouse et de son fils. « Les enquêteurs ont retrouvé les trois télécommandes qui avaient été identifiées par la victime comme étant les siennes. En plus de ces objets, d’autres biens d’origine douteuse ont été découverts, notamment quatre motocyclettes, un tricycle, des réservoirs d’eau d’une capacité de mille litres, ainsi que des bonbonnes de tailles diverses, vraisemblablement volés sur des chantiers de construction. Ces articles ont été saisis et emmenés au siège du commissariat », a indiqué la Police.

Les individus impliqués dans cette affaire ont été placés en garde à vue.

Une enquête est ouverte pour appréhender les autres membres de ce réseau de cambrioleurs, a précisé la même source.

M. M.

2 août 2024 par ,