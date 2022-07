4 agents recherchés par la hiérarchie policière

Quatre fonctionnaires de la police républicaine sont activement recherchés par leur hiérarchie pour abandon de poste.

Le Directeur Général de la Police Républicaine a instruit les unités sur toute l’étendue du territoire national pour « appréhender » ou « rendre compte » en cas de découverte de quatre agents de police qui ont volontairement abandonné leurs postes.

Il s’agit du SBP Zanouvi M. Amour Salvador (matricule 02720), en service au Pnud, bénéficiaire d’une permission d’une de 48h (vendredi 10 au dimanche 12 juin 2022), mais qui n’a plus repris service le lundi 13 juin ; de Adeagbo Aymard Enock Ezeckiel (matricule 06125) en service au Commissariat de l’arrondissement de Kassakou bénéficiant d’un repos sanitaire et qui n’a plus repris service le lundi 13 juin ; de Allozouhoué Chalum Piveto (matricule 04030) en service au Commissariat spécial de Dantokpa qui devait reprendre le service le vendredi 10 juin après un repos sanitaire et de Togbé Codjo Innocent (matricule 07408) en service au Commissariat du 2e arrondissement de Cotonou a quant à lui quitté son unité sans autorisation depuis le samedi 4 juin 2022.

