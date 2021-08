4,7 tonnes de drogue détruites à Ouidah

4,700 tonnes de stupéfiants dont 613 Kg de cocaïne et d’héroïne ont été incinérés, vendredi 30 juillet 2021, sur le site de Ouèssè dans la commune de Ouidah, dans le département de l’Atlantique.

Sur instruction des juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) et du Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, les produits psychrotopes saisis et sous scellés dans ces juridictions ont été incinérés.

Au total, 4 tonnes 700 kilogrammes de stupéfiants dont 613 Kg de cocaïne et d’héroïne ont été détruits vendredi 30 juillet 2021 sur le site d’incinération de Ouèssè, commune de Ouidah dans le département de l’Atlantique. « Ces stupéfiants ont été arraisonnés au cours des fouilles effectuées soit au Port de Cotonou ou à l’aéroport international Bernadin Gantin de Cotonou. Ceux qui ont commis ces infractions se sont expliqués devant les juridictions compétentes notamment la Criet et aujourd’hui nous sommes entrain d’exécuter les décisions provenant de leur condamnation », a indiqué le Directeur de cabinet du Ministre de la Justice et de la Législation. Gilbert Ulrich Togbonon précise que l’opération s’inscrit dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon qui a fait de la lutte contre le trafic des stupéfiants, son cheval de bataille.

M. M.

