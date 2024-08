382 animateurs professionnels présélectionnés

382 animateurs professionnels ont été présélectionnés pour le recrutement au profit des Centres Barka qui ouvriront dans les departements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024. C’est dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du Programme d’Appui à l’Éducation et à la Formation des Enfants de 9 a 15 ans hors du système éducatif formel (PAEFE). Les candidats sont invités à consulter la liste des présélectionnés dans tous les centres de dépôt de dossier. Le test écrit et l’entretien auront lieu à l’École Urbaine Centre de Natitingou (centre unique de composition), le vendredi 6 septembre 2024. Les candidats composeront dans diverses épreuves.

30 août 2024