Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres, mercredi 12 janvier 2022, la réorganisation institutionnelle, technique et financière de la filière d’exploitation de (...)

Six (06) Béninois viennent d’être promus dans différentes commissions de la Confédération Africaine de Handball (CAHB). Les nominations ont été rendues publiques le 28 décembre (...)

12 janvier 2022 par

12 janvier 2022 par

12 janvier 2022 par

12 janvier 2022 par

12 janvier 2022 par

11 janvier 2022 par

11 janvier 2022 par

11 janvier 2022 par

11 janvier 2022 par

11 janvier 2022 par

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 12 janvier 2022, sous (...)Un élève a été interpellé et placé en garde à vue pour avoir violé une (...)Incendie dans une autre scierie ce mardi 11 janvier 2022 dans (...)L’École Primaire Publique d’Aguélé dans la commune de Bantè a reçu la (...)L’Assemblée nationale a voté ce mardi 11 janvier 2022 la Loi n°2022-01 (...)Très active lors de la COP 26 en Ecosse, la Fondation Earth Love (...)La nouvelle année 2022 s’ouvre sur de belles perspectives pour le (...)Dans le cadre du lancement des activités de la Zone Économique Spéciale (...)Grave accident de la circulation, ce mardi 11 janvier 2022, en face de (...)Plus d’une trentaine de personnalités et de représentants de sponsors ont (...)