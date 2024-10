34182 candidats à l’assaut du Certificat de Qualification aux Métiers

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi, a procédé, lundi 21 octobre 2024, à ‘’La Maison de l’Espérance’’, au lancement des épreuves de l’examen du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM), session d’octobre 2024.

34.182 candidats inscrits dont 13.666 hommes et 20.516 femmes composent pour l’obtention du Certificat de Qualification aux Métiers (CQM), session d’octobre 2024. Ces candidats sont répartis dans 109 centres sur le territoire national. Le lancement officiel a été fait par le ministre Kouaro Yves Chabi à " La Maison de l’espérance" à Cotonou en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, Modeste Tihounté Kerekou et des autorités locales.

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a rassuré des dispositions prises pour le bon déroulement de l’examen. Le CQM est un Certificat de fin d’apprentissage reconnu par l’État. Il a été institué pour reconnaître la compétence des apprenants au terme de leur apprentissage.

