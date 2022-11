32,9 milliards FCFA sollicités pour le sport en 2023

La Commission des finances de l’Assemblée nationale a reçu, jeudi 24 novembre 2022, le ministre des sports Oswald Homéky dans le cadre de la présentation des grands axes et actions prioritaires du projet de budget des ministères et institutions de la République.

Le ministre des sports a présenté le projet de budget 2023 de son ministère. Le budget, gestion 2023 du ministère des sports s’établit à 32.918.303.000 FCFA contre 32.977.800.000 FCFA soit une baisse de 0,28%.

Ce budget servira à la poursuite des travaux prévus dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2021-2026), selon Oswald Homéky, ministre des sports.

Les travaux sont, entre autres, la poursuite des classes sportives sur toute l’étendue du territoire national, l’organisation des championnats scolaires ; la réalisation d’infrastructures dans toutes les communes et départements, la réfection de l’aire de jeux de football du Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou ; la réfection du stade Charles de Gaulle à Porto-Novo ; la construction d’un stade de norme international à Parakou ; la construction d’une Académie de tennis, d’une Académie de football féminin, d’un Boulodrome ; la création d’une chaîne de sport ADO TV et d’une unité de production de contenus des évènements sportifs et culturels ; l’appui à la préparation et à la participation aux compétitions sportives statutaires régionales et internationales, l’appui à l’organisation des championnats nationaux, la promotion de l’encadrement socio-éducatif et de la vie associative des jeunes.

M. M.

25 novembre 2022 par