3 morts et des blessés graves à Bakpérou

Un accident de circulation survenu dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 juillet à Bakpérou, un village situé à l’entrée de Parakou a occasionné trois (03) morts et des blessés graves.

Deux chauffeurs d’un bus de la compagnie Ema Transports et un autre passager sont morts dans un accident survenu dans la nuit de jeudi 7 à vendredi 8 juillet à Bakpérou, un village situé à l’entrée de Parakou.

C’est l’un des pneus du bus en provenance de Cotonou qui a éclaté et le véhicule s’est retrouvé dans le décor.

Selon Fraternité FM, les personnes blessées dans l’accident ont été conduites d’urgence à l’hôpital.

8 juillet 2022