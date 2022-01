3 ministres nommés au CA de la Société des infrastructures routières

Le chef de l’Etat, Patrice Talon, a procédé à la nomination de trois (03) de ses ministres en qualité de membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire.

A travers un décret en date du 24 novembre 2021, le ministre d’Etat chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni ; le ministre des Infrastructures et Transports, Hervé Hêhomey et celui du Cadre de vie et du développement, José Tonato, ont été nommés en qualité de membres du Conseil d’Administration (CA) de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire. Deux autres personnalités telles que le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji et Olga Prince Dagnon ont été également nommées pour représenter respectivement le ministère des Infrastructures et transports et le ministère du Cadre de vie et du développement durable au CA de la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire. Les membres ainsi nommés vont siéger pendant un mandat de trois (03) ans.

M. M.

9 janvier 2022 par ,