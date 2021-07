3 individus interpellés à Porto-Novo pour cybercriminalité

Des individus qui squattaient une maison nouvellement construite au quartier Koutongbé sis à Porto-Novo ont été arrêtés, mardi 20 juillet 2021. La police a retrouvé en leur possession plusieurs objets compromettants.

Onze (11) ordinateurs portatifs, trois (03) modems wifi, six (06) téléphones portables dont quatre (04) Android contenant des données qui renseignent sur l’activité criminelle des propriétaires et plusieurs autres objets ont été retrouvés, mardi dernier, dans une maison nouvellement construite au quartier Koutongbé à Porto-Novo.

C’est à l’issue d’une perquisition effectuée par les agents de police des commissariats du 2ème et 4ème arrondissement de la ville.

Selon les informations reçues par la police, les occupants des lieux squattent la maison.

Les agents ont procédé à l’arrestation des trois (03) jeunes qui occupaient le domicile nouvellement construit.

Poursuivis pour des faits de cybercriminalité, les trois individus seront présentés aux autorités judiciaires dans les prochains jours.

M. M.

21 juillet 2021 par