3 artisans expulsés pour 580 000 FCFA de loyers impayés

Trois locataires, dont un frigoriste et un styliste, de trois boutiques distinctes sises au quartier Finagnon à Cotonou sont poursuivis en justice pour plusieurs mois de loyers impayés.

Trois maîtres-artisans sont poursuivis par leur bailleur de boutiques devant le Tribunal de commerce de Cotonou pour plusieurs mois de loyers impayés.

Selon le gérant de l’immeuble sis au quartier Finagnon à Cotonou, le frigoriste P. D., locataire d’une boutique au loyer mensuel de 35.000 F reste devoir trois cent cinquante mille (350.000) ; le styliste S.A. doit quatre-vingt mille (80.000) pour un loyer mensuel de 30.000 F et cent cinquante mille (150.000) d’impayés à W.J.H. pour un loyer mensuel de 35.000 F.

Le gérant dit avoir adressé le 17 février 2023 une mise en demeure aux trois locataires aux fins de rentrer en possession de ses loyers dus.

Le propriétaire demande la résiliation du bail respectif des trois locataires, leur expulsion et le paiement de 580.000 FCFA de loyers échus et non payés.

A l’audience du 11 mai 2023, les trois locataires indélicats ont brillé par leur absence.

Pour le tribunal, le frigoriste P. D ; le styliste S.A. et W.J.H. n’ont pas honoré leurs engagements contractuels relatifs au bail professionnel conclu. Par conséquent, le juge a prononcé la résiliation du bail portant sur les bureaux et boutiques dépendant de l’immeuble sis au quartier Finagnon à Cotonou et appartenant aux héritiers de feue MOUTAIROU Rissikatou.

Il a été ordonné l’expulsion des trois locataires.

Selon le jugement N° 038 /2023/CJ1/S3/TCC du 25 mai 2023, P. D est condamné à payer trois cent cinquante mille (350.000) FCFA ; W.J.H. cent cinquante mille (150.000) et S.A. quatre-vingt mille (80.000) F CFA au titre des loyers échus et impayés à la succession MOUTAIROU Rissikatou, représentée par Olawalé Guias AMOUSSA.

La décision est exécutoire par provision mais de moitié en ce qui concerne le paiement, a précisé le Tribunal.

M. M.

30 mai 2023 par ,