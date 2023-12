3 Béninois interpellés en France pour escroquerie

Trois (03) hommes de nationalité béninoise ont été interpellés en France dans une affaire d’escroquerie au bois de chauffage. L’annonce a été faite jeudi 7 décembre 2023, par le Procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc.

Démantèlement d’un réseau d’escroquerie à la fausse vente de bois de chauffage sur internet. Une enquête préliminaire du parquet de Quimper a été ouverte en avril 2022, après la plainte d’une victime. L’enquête a été ensuite confiée à la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes. Selon le procureur de la République Philippe Astruc, « les auteurs créaient de faux sites marchands d’excellente facture et amélioraient leur référencement Internet par des moyens artificiels, crédibilisant ainsi leurs sites ». Ils proposent du bois de chauffage à des prix défiant toute concurrence puisque le marché était en pénurie. A en croire le procureur, les victimes paient par virements sur des comptes qui changeaient régulièrement. Les fonds sont ensuite transférés vers des plateformes de transfert d’argent via d’autres comptes rebonds. Les clients n’ont jamais été livrés. Les enquêtes révèlent que cet argent alimente des portefeuilles numériques supportés par un opérateur mobile, ou était retiré dans des distributeurs de billets essentiellement au Bénin. Pendant une année, les auteurs ont escroqué sur un seul site 30.000 euros (plus de 19 millions de FCFA). Les comptes rebonds utilisés pour blanchir les fonds frauduleux, ont drainé plus de 100 000 euros (plus de 65 millions FCFA).

L’enquête a permis d’identifier trois personnes de nationalité béninoise comme auteurs de cette escroquerie. Il s’agit d’un donneur d’ordre localisé au Bénin et en Turquie, son frère, ainsi qu’un de leurs amis, résidant en France. Le donneur d’ordre a été interpellé le 30 novembre 2023, à son arrivée sur le sol français ainsi que les deux autres prévenus. Les deux principaux accusés sont âgés de 32 et 28 ans. Le donneur d’ordre a été placé en détention provisoire. Son frère a été placé sous contrôle judiciaire. Le troisième accusé est mis sous convocation. Ils seront tous devant le tribunal correctionnel le 9 janvier 2024. Les mis en cause risquent une peine de dix ans d’emprisonnement.

A.A.A

