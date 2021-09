3,5 milliards FCFA pour les sinistrés de Fiyégnon1 et Xwlacodji

Le gouvernement a pris, mercredi 15 septembre 2021, en conseil des ministres, des mesures visant le relogement et l’accompagnement social des pêcheurs installés au sud de la Route des pêches et des occupants des sites à aménager au quartier Xwlacodji à Cotonou.

Un soutien est prévu pour les populations touchées par le Projet de développement de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah et le Projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi. Conscient du fait que la mise en œuvre de ces différents projets nécessite le déplacement des villages de pêcheurs situés au sud de la Route des pêches de même que des occupants des sites retenus au quartier Xwlacodji, le gouvernement a pris des mesures.

Selon le conseil des ministres du mercredi 15 septembre 2021, les personnes touchées notamment les « 853 unités d’habitations constituant l’ensemble des villages de pêcheurs à déplacer » vont bénéficier d’un « relogement, sur deux autres sites ».

« Aussi, un appui financier sous forme de primes de compensation est-il alloué aux personnes affectées par ces travaux, en vue de faciliter leur réinstallation sur les nouveaux sites. Ces mesures d’accompagnement induisent le décaissement d’une somme de 3.461.803.000 FCFA que le ministre de l’Economie et des Finances mettra à disposition », indique le compte rendu du conseil des ministres.

Selon les précisions données sur les deux projets, il ressort que l’optimisation du projet de développement de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah nécessite des aménagements complémentaires.

« Ainsi, en plus des divers projets réalisés ou en cours, il y a lieu d’intégrer l’aménagement de la section de plage comprise entre l’aéroport de Cadjèhoun et la localité d’Adounko. À ce périmètre, s’ajoute celui situé au nord de la Route des pêches dont les études ont déjà démarré ».

En ce qui concerne le projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi, il prend en compte plusieurs composantes au nombre desquelles, la requalification urbaine du périmètre du quartier Xwlacodji.

