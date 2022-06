3.035 logements sociaux déjà construits à Ouèdo

Le ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, s’est rendu, ce mardi 28 juin 2022, sur le site abritant les logements sociaux à Ouèdo, commune d’Abomey-Calavi.

Visite guidée ce mardi 28 juin du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané sur le site les logements sociaux à Ouèdo. Au titre des 20.000 logements sociaux et économiques prévus par le gouvernement Talon, le site de Ouèdo va abriter 10.849 logements sur une superficie de 235 hectares. Le projet comprend des logements individuels (villas basses) et des logements collectifs (appartements).

Selon le directeur général de SImAU, sur les 10.849 logements, 3.035 sont pratiquement achevés. A en croire Achille Houssou, toutes les dispositions ont été prises pour faciliter la vie aux citoyens. « Après sélection, ils ont la possibilité de payer mensuellement un montant défini sous forme de loyer étalé sur au moins 25 années. Il n’y a donc aucune pression sur les populations », a indiqué le DG de SImAU.

Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané s’est réjoui de l’avancement des travaux sur le site de Ouèdo. « C’est avec plaisir que je découvre le formidable travail qui se fait ici. Je veux féliciter toutes les équipes, les entreprises, les PME. C’est un programme national au sein duquel nous avons ce projet de Ouèdo entièrement financé par le budget national », a déclaré le ministre d’État. M. Bio Tchané a rappelé que des investissements importants ont été consentis et plus de 3.500 personnes y travaillent de façon quotidienne. « C’est un projet national vraiment social, un projet structurant et impressionnant », a-t-il conclu.

A.Ayosso

29 juin 2022 par ,