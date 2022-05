2APB tient une AG récréative ce dimanche

L’Association des auxiliaires des pharmacies du Bénin (2APB) organise ce dimanche 08 mai 2022 à la plage des fêtes Elisha à Togbin son assemblée générale ordinaire récréative.

Des auxiliaires des pharmacies du Bénin en assemblée générale récréative. Il s’agit d’une rencontre festive de 2APB qui aura lieu le dimanche 08 mai de 09 h à 18 h à la place des fêtes Elisha sise à l’entrée du Carrefour Togbin. Cette assemblée permettra de présenter les divers rapports des activités effectuées depuis l’installation du Bureau de 2APB. Ils vont aussi échanger sur le statut des axillaires au niveau de ONPB et les perspectifs pour l’avenir de 2APB (suggestion sur les activités à mener). Il est prévu un déjeuner-quartier libre.

2APB réunit les auxiliaires des officines du Bénin. L’association a pour objectif de développer la conscience professionnelle et le perfectionnement des auxiliaires de pharmacie pour une meilleure connaissance de leurs devoirs et droits ; d’œuvrer pour la formation professionnelle de qualité en vue d’un meilleur rendement ; favoriser et développer l’esprit de solidarité entre les auxiliaires des pharmacies et entretenir un climat d’amitié et de fraternité avec les autres travailleurs du secteur.

Elle s’est également donnée pour objectif d’établir des relations de confiance basées sur le dialogue et la concertation avec les responsables du secteur ; d’établir et consolider les relations de solidarité et de coopération avec toutes les associations nationales ayant les mêmes objectifs. Sa Devise : 2APB Unis pour l’émergence de nos pharmacies, 2APB Unis pour la santé, 2APB En avant ! En avant ! En avant !.

Représentants du Bureau Exécutif de 2APB

Présidente : Adèle Catchon

Vice-président : Luc Maffon

Secrétaire général : Samson Sessou

Secrétaire adjointe : Julienne Zévounou

Trésorière générale : Berthe Tognisso

Trésorière adjointe : Joséphine Tossa

Organisateur général : François Gougou

Organisatrice adjointe : Appauline Hounye

Contrôleur général : Benjamin Vodounou

5 mai 2022 par