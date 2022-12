28 individus arrêtés, du chanvre individu saisi à Cotonou

La police a démantelé un ghetto, jeudi 1er décembre 2022, dans le 12è arrondissement de Cotonou.

Les éléments du commissariat du 12e arrondissement de Cotonou ont effectué une descente aux quartiers Aïbatin et Houenoussou sis dans le 12è arrondissement de Cotonou.

Une importante quantité de chanvre indien a été saisie et 28 individus ont été interpellés dans des ghettos à la suite de la descente de la police dans les deux quartiers.

L’opération intervient à la suite d’instruction donnée par le Directeur général de la police, l’inspecteur

général Soumaila Yaya aux chefs d’unités de Police républicaine pour garantir la quiétude et des fêtes paisibles aux populations dans un contexte marqué des actes de banditisme en fin d’année.

M. M.

2 décembre 2022 par ,