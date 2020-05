26 conseils communaux déjà installés

Le processus d’élection de nouveaux maires et l’installation des conseils communaux de la 4ème mandature de la décentralisation entamées jeudi 28 mai dernier, s’est poursuivi ce samedi 30 mai. Durant ces trois premiers jours, 26 conseils communaux ont été installés. Pour défaut de consensus, 17 communes ont été bloquées et n’ont pu élire leurs maires.

Liste des maires élus

1- KPOMASSE : Kémanam Mensah (UP)

2- APLAHOUE : Maxime Allosogbé (UP)

3- DOGBO : Magloire Agossou

4- TORI-BOSSITO : Rogatien Akouakou

5- ATHIEME : Saturnin Dansou (UP)

6- AVRANKOU : Gabriel Ganhoutodé

7- AGUEGUES : Marc Gandonou (UP)

8- COVE : Auguste Aïhunhin

9- DJAKOTOMEY : Bruno Fangnigbé (UP)

10- SINENDE : Bio Kouri Sanni (UP)

11- BEMBEREKE : Garba Yaya (Fcbe)

12- COPARGO : Ignace Ouorou (FCBE)

13- BOUKOMBE : Aldo N’Da Kouagou (UP)

14- SEGBANA : Orou Zimé Bio Thiam (UP)

15- KANDI : Zinatou Saka Osseni Alazi (FCBE)

16- OUAKE : Ouolou Dramane (BR)

17- COME : Bernard Adanhokpè (BR)

18- KLOUEKANME : Dieudonné Gbédjekan (BR)

19- KALALE : Tidjani Chabi Bani (UP)

20- ABOMEY : Antoine Djedou (UP)

21- ZE : Amadé Moussa (UP)

22- PERERE : Abdoulaye Nouhoum Alassane

23- TOUCOUNTOUNA : Tchin-Toya Blaise Békakoua (UP)

24- GLAZOUE : Gilles Houndolo (BR)

25- OUIDAH : Christian Houétchénou (UP)

26- Zagnanado : Justin Kanninkpo

Les communes où le processus est reporté

1- BONOU

2- SAKETE

3- PARAKOU

4- IFANGNI

5- HOUEYOGBE

6- ZOGBODOMEY

7- MATERI

8- ADJARRA

9- AKPRO-MISSERETE

10- TOVIKLIN

11- LALO

12- COBLY

13- GRAND-POPO

14- AGBANGNIZOUN

15- KARIMAMA

16- NATITINGOU

17- OUINHI

