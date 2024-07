L’opération de transvasement du gasoil que transportait le remorqueur SPSL UDEME s’est achevée ce jeudi 04 juillet 2024. Au total, 240 tonnes de gasoil ont été récupérées.

On connaît désormais la quantité exacte de gasoil que transportait le navire qui a échoué à la plage de Fidjrossè dimanche 30 juin 2024. Le transvasement démarré il y a quelques jours, s’est achevé dans la nuit du jeudi 04 juillet. 240.000 litres de gasoil ont été pompés, selon le préfet maritime joint par Bip radio.

Ce carburant selon Maxime Ahoyo, est « stocké dans la cuve du dépôt pétrolier du Bénin. Il y aura « un autre processus administratif pour le passage de témoin à la douane au moment opportun », a précisé le préfet maritime.

Après le transvasement, une autre opération a démarré. Il s’agit de la vidange des huiles usées du bateau. Une opération beaucoup plus délicate, et qui pourrait durer une demi-journée.

L’équipage du navire SPSL UDEME est composé de 16 membres dont 15 Nigérians et un Béninois. Aux mains de la Brigade criminelle, une procédure judiciaire sera enclenchée contre eux.

