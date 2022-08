24 officiers subalternes ont été promus à des grades supérieurs à la Police républicaine. C’est à travers un décret en date du 26 juillet 2022 signé du chef de l’Etat Patrice Talon, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou et du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances Romuald Wadagni.

LES 24 OFFICIERS PROMUS

12 août 2022 par ,