226 kiosques construits pour reloger les artisans du CPA

Les travaux du site de relogement des artisans du CPA de Cotonou sont achevés. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable José Tonato a fait le constat ce vendredi 04 novembre 2022.

Fin des travaux sur le site de relogement des artisans du CPA de Cotonou. Le site est situé à Gbégamey le long des rails, l’espace longeant la clôture du Camp Guézo, en face de la Bourse du travail de Cotonou. Il va accueillir les artisans du Centre de Promotion de l’Artisanat (CPA).

Ce relogement permettra au gouvernement d’entamer les travaux de rénovation du CPA.

La zone de relogement à Gbégamey compte 226 kiosques aux normes. Il est également prévu sur le site un parking motos, 3 blocs de toilettes, un second accès au site avec aménagement d’une aire de stationnement d’une dizaine de véhicules.

« Je suis venu donner le OK à la SImAU afin que nous passions à la phase d’occupation et d’exploitation. Nous avons 183 artisans à reloger. Or il y a ici 226 kiosques. Nous avons la possibilité donc de prendre d’autres artisans. Nous irons très vite avec l’objectif que cette zone soit ouverte à la fréquentation avant les fêtes de fin d’année 2022 », a déclaré le ministre José Tonato.

A.Ayosso

5 novembre 2022 par