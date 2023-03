21 conseillers communaux boycottent la plénière à Djidja

A Djidja, dans le département du Zou, les conseillers communaux n’ont pu procéder à l’élection du nouveau maire ce mardi 28 mars 2023. Sur les 25 conseillers que compte la commune, seulement 04 ont marqué de leur présence, la plénière convoquée par le préfet Firmin Kouton.

Report de l’élection du nouveau maire de la commune de Djidja. Le successeur de Dénis Glégbéto, ex maire élu député à l’Assemblée nationale 9e législature, n’a pu avoir lieu ce mardi 28 mars 2023. 21 conseillers dont 11 du parti Bloc Républicain (BR), parti majoritaire, et 10 de l’Union progressiste le Renouveau (UPR), ont brillé par leur absence à la plénière convoquée par le préfet Firmin Kouton. Le quorum n’étant pas atteint, l’autorité préfectorale d’après nos sources, a reporté les travaux de la plénière consacrée à l’élection du nouveau maire de Djidja.

Les conseillers frondeurs apprend-on, seraient opposés au choix opéré par les responsables du BR pour la succession de Dénis Glégbéto. Ils exigent que la volonté de la majorité, et celle des populations de cette commune du département du Zou, soit respectée.

