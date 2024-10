2 morts dans un affrontement à Matéri

Un affrontement dans le village de Kouforpiska, arrondissement de Gouandé, commune de Matéri, a fait lundi 21 octobre 2024, deux (02) morts et des dégâts matériels.

Un conflit entre éleveurs et populations a viré au drame dans le village de Kouforpiska, arrondissement de Gouandé, commune de Matéri. Selon Fraternité FM, des habitations et greniers des éleveurs ont été saccagés. Les forces de défense et de sécurité se sont rendues, dimanche 20 octobre, sur les lieux pour maîtriser la situation. En dépit de l’intervention du maire de Matéri, la situation a dégénéré lundi 21 octobre 2024. Deux (02) personnes ont été tuées dont un éleveur.

