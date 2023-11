2 ministres du gouvernement interpellés à l’Assemblée ce jeudi

Le jeudi 30 novembre 2023, le ministre de l’enseignement secondaire, de la formation technique et de la formation professionnelle et son homologue du Cadre de vie ou leurs représentants sont attendus au parlement pour s’expliquer sur trois questions orales avec débat adressées au gouvernement.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a convié les députés de la 9è législature à une séance plénière prévue pour le jeudi 30 novembre 2023. La séance sera consacrée à l’examen de trois questions adressées au gouvernement.

Il s’agit de la question relative à l’homosexualité dans le système éducatif béninois ; la question orale avec débat relative à l’expropriation des terres dans les localités de Xwlacodji et Togbin ; la question orale avec débat relative à la construction et à la modernisation des marchés urbains et régionaux inscrits dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

Le ministre de l’enseignement secondaire, de la formation technique et de la formation professionnelle Kouaro Yves Chabi et son homologue du Cadre de vie José Didier Tonato ou leurs représentants sont attendus pour répondre à ces préoccupations des députés. La séance plénière de ce jeudi 30 novembre s’inscrit dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale.

M. M.

28 novembre 2023 par ,