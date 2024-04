2 ministres constatent l’effectivité des classes socioéducatives

La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé et son collègue de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Kouaro Yves Chabi, ont constaté ce mardi 16 avril 2024, l’effectivité du démarrage des classes socio-éducatives dans plusieurs lycées.

La phase pilote de l’initiative des « classes socioéducatives » a démarré dans plusieurs établissements scolaires du pays. Les ministres Véronique Tognifodé et Kouaro Yves Chabi se sont rendus au Lycée technique des jeunes filles de Ouidah (département de l’Atlantique) et au Lycée des jeunes filles de Lokossa (département du Mono) pour une visite d’inspection. « Au terme de cette visite, nous pouvons nous réjouir de ce qui se passe sur le terrain. La vision du Gouvernement se concrétise et nous sommes rassurés que ce que nous avons démarré petitement aujourd’hui contribuera à un changement significatif dans l’éducation de nos enfants et donc de la génération à venir », a déclaré la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance. Le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle s’est aussi réjoui du démarrage effectif de ce programme. Selon Kouaro Yves Chabi, son ministère prend toutes les mesures nécessaires pour la bonne exécution de cette initiative.

La phase pilote des « classes socioéducatives » a été annoncée le 20 septembre 2023 en Conseil des ministres. Elle prend en compte les classes de sixième de 20 établissements d’enseignement secondaire à raison de 10 en milieu urbain et 10 en milieu rural et périurbain, répartis dans les douze départements du pays. Selon le Conseil des ministres, les classes socioéducatives « se veulent des cours d’éducation familiale et sociale qui abordent divers domaines de la vie au nombre desquels le leadership, l’estime et l’affirmation de soi, la santé sexuelle et reproductive, la protection de l’environnement (les éco-réflexes) ». Ces cours intègrent également « des thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l’esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux telles que les dérives comportementales, la cybercriminalité, etc ». Les classes socio-éducatives, informe la même source, sont infusées dans les situations d’apprentissage de quatre matières que sont le français, les sciences de la vie et de la terre, l’histoire et la géographie ainsi que l’éducation physique et sportive.

A.A.A

17 avril 2024 par ,