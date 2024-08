2 membres d’un réseau criminel interpellés à Savalou

Les éléments de la police républicaine, ont interpellé lundi 29 juillet 2024, deux (02) hommes, membres d’un réseau criminel à Logozohè, commune de Savalou.

A Logozohè, arrondissement de la commune de Savalou, dans le département des Collines, des membres d’un réseau criminel ont été interpellés par la police. La police a mis la main sur le premier présumé criminel lors d’une patrouille dans la soirée du lundi 29 juillet. La police a retrouvé sur lui une arme de fabrication artisanale avec une cartouche de calibre 12. Deux compères du présumé criminel ont réussi à s’enfuir abandonnant une motocyclette.

Les informations fournies par le présumé criminel ont permis à la police de se rendre aux domiciles des fugitifs à Doumè et à Kpataba, commune de Savalou. Lors de la perquisition, la police a saisi une arme de fabrication artisanale, 3 téléphones portables et une tablette Android, 3 motocyclettes et une voiture de marque Toyota Avalon d’origine douteuse. Un autre suspect a été aussi interpellé par la police. Ils répondront de leurs actes devant la justice.

