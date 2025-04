2 ans de prison ferme requis contre Philippe Houndégnon

L’ex-directeur général de la Police Nationale, Louis Philippe Houndégnon risque 2 ans de prison ferme. La réquisition du ministère public a été faite ce lundi 28 avril 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

Poursuivi pour des faits présumés d’incitation à la rébellion et de harcèlement par le biais d’un système électronique, l’ex-directeur général de la Police Nationale, Philippe Houndégnon risque la prison. Ce lundi 28 avril, le ministère public a demandé à la Cour de condamner le prévenu à 2 ans de prison ferme et à 2.000.000 FCFA d’amende. Le ministère public a requis la relaxe pure et simple de co-accusé, Camille Amoussou.

Louis-Philippe Houndégnon a été interpellé à son domicile au quartier Arconville à Abomey-Calavi dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre 2024 après une perquisition. Les deux prévenus ont plaidé non coupable lors de l’audience du 24 févier 2025. A ce procès, Philippe Houndégnon s’est prononcé sur le mouvement 11/12 en gestation pour l’alternance au Bénin et ses échanges téléphoniques avec un ex-ministre de Boni Yayi.

A.A.A

28 avril 2025 par ,