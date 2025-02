2,726 km de voiries à réaliser au Quartier culturel et créatif de Cotonou

Des travaux d’aménagement de voiries sont prévus au niveau du quartier culturel et créatif de Cotonou. en construction.

Les aménagements à réaliser concernent 11 rues, dont l’emprise varie de 15 à 30 mètres. Le linéaire total des voiries à aménager est de 2,726 kilomètres.

Le Conseil a donné son accord pour la contractualisation avec des entreprises spécialisées. Ces entreprises doivent être expérimentées pour garantir la qualité des travaux. Les missions de contrôle seront également confiées à des experts.

Les chantiers devront être réalisés dans les délais impartis, selon les instructions du Conseil.

Le Quartier Culturel et Créatif de Cotonou sera un espace de référence où se retrouveront divers équipements culturels, des lieux de création artistiques et média, des ateliers et résidences d’artistes ainsi qu’une arène.

Il est prévu s’étendre sur une superficie de 12 Hectares dans la zone de l’OCBN.

M. M.

19 février 2025 par