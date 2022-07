1er août, une célébration à l’ambiance d’avant COVID

Le Bénin va célébrer son 62è anniversaire d’accession à la souveraineté nationale et internationale dans quelques jours. Ce 1er août renouera avec le défilé militaire, l’ambiance d’avant la période de la pandémie de coronavirus. Quelques innovations de cette célébration sont dévoilées par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji.

Le gouvernement a décidé de « renouer avec les célébrations de la fête nationale dans les conditions optimales telles que cela se faisait avant l’avènement de la pandémie de Covid-19 ».

Si la célébration a été sobre et symbolique (pose de gerbes, revue des troupes) aux deux dernières éditions en raison de la pandémie de Covid-19, ce 1er août 2022 permettra aux citoyens béninois de revivre le défilé militaire grâce à la levée de certaines mesures restrictives.

La fête du 62è anniversaire d’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale renouera « avec l’ambiance d’avant Covid-19 ››, a expliqué le porte-parole du gouvernement, mercredi 6 juillet 2022, en marge du Conseil des ministres.

La cérémonie officielle se fera sur le boulevard de la Marina pour ce 1er août 2022 contrairement aux autres éditions célébrées à la place de l’Etoile rouge.

Le comité en charge de l’organisation est à pied d’œuvre et les dispositions pratiques sont en cours de réalisation afin d’offrir une belle fête de l’indépendance au peuple béninois, a annoncé Wilfried Léandre Houngbédji.

M. M.

7 juillet 2022