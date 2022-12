195 milliards de FCFA d’investissement dans 7 communes

La convention cadre relative au Programme Building Resilient and Inclusive Cities (BRIC) a été signée, lundi 19 décembre 2022 à la salle de conférence du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (MCVDD).

Le niveau des services dans les communes de Allada, Aplahoué, Dassa-Zoumé, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobè sera bientôt relevé dans une démarche inclusive et leur résilience face aux changements climatiques renforcée. C’est à travers le programme Building Resilient and Inclusive Cities (BRIC) financé par le budget national à hauteur de 65 milliards FCFA et la Banque Mondiale à hauteur de 130 milliards soit un total de 300 millions de dollars (195 milliards de FCFA).

Il a été procédé, lundi 19 décembre 2022, à la signature de la convention cadre relative au Programme BRIC en présence du ministre du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable José Didier Tonato et du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale Raphaël Akotègnon.

L’ambition du gouvernement du président Patrice Talon est de faire des villes béninoises des leviers de croissance et du développement urbain durable, selon le ministre du cadre de vie et du développement durable.

Les principes du programme d’investissement, les rôles et les responsabilités généraux de chacune des parties y compris le schéma de financement sont définis dans la convention cadre qui a été signée. La maîtrise d’ouvrage des opérations dans le cadre du BRIC est partagée entre l’État et la commune. Elle est assurée par l’État pour les investissements structurants d’assainissement pluvial et par les communes pour les investissements complémentaires de fonction locale.

M. M.

