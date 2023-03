19 véhicules d’intervention et 2 camions au profit des sapeurs-pompiers

Le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023, de l’acquisition de divers équipements au profit du Groupement national des Sapeurs-pompiers.

Neuf (9) véhicules d’intervention pick-up 4X4, dix (10) véhicules de secours et d’assistance aux victimes et deux (2) camions citernes incendies. Ainsi se compose la première vague de divers équipements que le gouvernement entend mettre à la disposition du Groupement national des Sapeurs-pompiers.

L’annonce a été faite à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 15 mars 2023.

« L’objectif poursuivi en décidant d’acquérir ces équipements est de renforcer les capacités d’intervention des centres de secours et de permettre aux agents d’être plus réactifs et diligents. Par ailleurs, dans le but d’optimiser l’efficacité et la qualité du service aux populations, le Gouvernement a engagé des réflexions pour une réforme d’envergure de l’unité des Sapeurs-pompiers. Celles-ci déboucheront sur un plan de réorganisation et d’équipement conséquent », a indiqué le Conseil des ministres.

Le Conseil a instruit le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique aux fins d’accomplir toutes les diligences nécessaires à la contractualisation avec les sociétés retenues en vue de la livraison, dans les délais requis, des matériels.

M. M.

15 mars 2023 par