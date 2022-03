19 millions de faux billets en provenance du Bénin saisis au Niger

Suite aux informations qui lui sont parvenues, l’antenne départementale de l’Office Central de Répression de Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) de Gaya (Niger) a mené une opération le jeudi 17 mars dernier. 19 millions de francs CFA de faux billets en provenance du Bénin auraient été saisis.

De faux billets de banque en provenance du Bénin saisis au Niger. Et ce, à travers un « colis suspect » transporté par un bus de transport en commun. L’Office Central de Répression de Trafic Illicite de Stupéfiants a ouvert une enquête sur l’affaire. Selon les informations, la fouille effectuée sur le véhicule en cause a permis de découvrir 1900 faux billets de banque en coupure de 10.000 FCFA ; soit 19 millions de FCFA. Deux Nigériens ont été interpellés suite aux investigations de l’OCRTIS. Il s’agit d’un agent de banque, et d’un agent d’une société publique d’expédition.

Un chèque de 10 milliards de FCFA aurait été découvert sur le banquier.

Cette saisie fait suite à une autre effectuée il y a quelques semaines, et qui porte sur environ 05 millions de francs CFA, toujours en faux billets.

F. A. A.

20 mars 2022 par