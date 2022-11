Dix-neuf (19) directeurs et directrices d’écoles ont été déchargés de leurs fonctions à travers un arrêté du Ministre des Enseignements Maternels et Primaire en date du 18 octobre 2022.

Le Ministre des Enseignements Maternels et Primaire a déchargé dix-neuf (19) directeurs et directrices d’écoles de leur poste pour avoir obtenu 00% de candidats admis à l’examen du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), session de juin 2022.

LA LISTE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DECHARGES

2 novembre 2022 par