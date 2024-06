18 mois de prison avec sursis pour les 3 Nigériens arrêtés à Sèmè-Podji

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné, lundi 17 juin 2024, les trois (03) nigériens arrêtés sur la plateforme de l’oléoduc à Sèmè Podji (Bénin) à une peine de 18 mois de prison avec sursis.

Placés sous mandat de dépôt, la directrice générale adjointe de Wapco Niger et deux de ses compatriotes sont désormais fixés sur leur sort. Ils ont été poursuivis pour « fausse attestation » et « usage de fausse attestation ». A l’audience, les trois ressortissants nigériens ont plaidé non coupable. Selon la directrice générale adjointe de Wapco Niger, la délégation est venue au Bénin dans le cadre du deuxième chargement du navire de pétrole brut nigérien. Avant son arrestation, la directrice dit avoir pris part à deux réunions avec des responsables de Wapco au Bénin. A l’en croire, il n’y avait aucun contrôle à l’entrée du terminal de Sémè-Podji. Elle n’a reçu aucun badge de WAPCo Bénin avant d’accéder à la plateforme de Sémè-podji.

Les deux autres nigériens ont aussi déclaré n’avoir pas été contrôlé à l’entrée de la plateforme de Sémè-podji. Des avocats béninois et deux nigériens ont défendu les trois mis en cause.

Le parquet spécial de la CRIET a requis contre les trois ressortissants nigériens 18 mois de prison avec sursis. Dans son verdict, le juge a requalifié les faits en usurpation de titre et usages de données informatiques falsifiées. La directrice générale adjointe de Wapco Niger et ses deux compatriotes ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis.

Le juge a ordonné de restituer les biens qui leur ont été saisis.

Désormais libres de toute poursuite, les trois Nigériens peuvent rentrer à Niamey.

A.A.A

17 juin 2024 par ,