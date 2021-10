18 mois avec sursis pour le prof de droit qui a battu sa femme

Le professeur assistant de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques (FADESP) à l’Université d’Abomey-Calavi en détention depuis septembre 2021 pour violence sur son épouse a été condamné ce jeudi 28 octobre 2021.

Le Tribunal de Première Instance de deuxième classe d’Abomey-Calvi a condamné à 18 mois de prison avec sursis et une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA, l’enseignant de l’Université d’Abomey-Calavi, qui a battu sa femme. Le verdict est tombé ce jeudi 28 octobre 2021.

Poursuivi pour « violence conjugale », le professeur de droit a comparu une première fois devant le juge des flagrants délits le 14 septembre 2021. Le Ministère public a requis soixante mois de prison contre lui avant que le dossier ne soit renvoyé.

A l’audience de ce jeudi, l’enseignant a été reconnu coupable de « violence conjugale et voie de fait ».

Les faits se sont passés en septembre dernier. Dans une vidéo filmée par la fille de 11 ans du couple, on voit l’enseignant asséner des coups à son épouse. L’époux a été déposé en prison.

Des associations de défense des droits humains et de la femme se sont saisies du dossier.

La femme quant à elle n’a cessé de monter au créneau pour défendre son mari qu’elle présentait comme un homme aimant et exemplaire.

