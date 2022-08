18 candidats admis à l’EMAU invités à déposer leurs dossiers

Par communiqué en date du 17 août 2022, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique invite 18 candidats aux bourses et études à l’EMAU au titre de l’année académique 2022-2023 à déposer de toute urgence un dossier à la Direction des Bourses et Aides universitaires (DBAU). La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 22 août 2022. Au titre de l’année 2022-2023, six (06) places sont octroyées pour la bourse nationale à l’EMAU. Lire les critères et les pièces à fournir.

